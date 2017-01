Intel tek kartla her şeyi değiştiriyor! Intel, CES 2017 etkinliğinde tanıttığı oldukça küçük boyutlardaki Compute Card bilgisayarı ile bilgisayar gücünü ve bağlantılarını her ürüne her yerde getirmek hedefinde.

08 Ocak 2017, 01:23 Bu haber 755 kez okundu Eklenme: Intel Compute Card, akıllı ve bağlantılı cihazlar için yeni bir standarda olanak sağlıyor. Kredi kartı boyutlarındaki bu bilgisayar her şeyi değiştirmek hedefinde. INTEL COMPUTE CARD İTİCİ GÜÇ OLACAK Intel tarafından Consumer Electronics Show 2017 (CES) etkinliğinde tanıtılan Compute Card, bilgisayar gücü ve bağlantılarını adeta her ürüne her yerde getirmek üzere tasarlanmış durumda. Ciddi anlamda kompakt boyutlarda olan yeni modüler geliştirme kartı 95 x 55 x 5 mm ebatlarına sahip. Intel çipset, bellek, depolama, Wi-Fi/Bluetooth bağlantısı ve esnek I/O seçenekleri sunan ürünün bu donanımları hakkında detaylı bilgi henüz sunulmuyor. Öte yandan, vPro özellikli 7. nesil Intel Core işlemcilerin de dahil olduğu geniş bir çeşitlilik ile kartınızı yapılandırabiliyorsunuz. Yani performans ve fiyat ihtiyaçlarınıza seçim yapmanız mümkün. Intel Compute Card’ın cihazlara bağlantısı ise yeni bir standart bağlantı olan USB-C+ uzatması üzerinden gerçekleştiriliyor. USB-C+ uzatma konektörünün; USB, PCIe, HDMI, DisplayPort ve kart ile cihaz arasındaki ilave sinyalleri sağlayabildiği ifade ediliyor. Etkileşimli buzdolapları, akıllı kiosk’lar, güvenlik kameraları ve Nesnelerin İnterneti geçitleri gibi ürünler içerisine yerleştirilmek üzere, donanım üreticileri tarafından tercih edileceği öngörülen Intel Compute Card’ın inovasyon anlamında da itici güç olacağı düşünülmekte. Intel şimdiden Dell, HP, Lenovo, Sharp, InFocus, DTx ve TabletKiosk gibi isimlerle bu yeni kartları için el sıkışmış durumda ve kartların 2017 ortasıitibarıyla piyasaya sürülmesi planlanıyor. (Shiftdelete)