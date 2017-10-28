Instagram'ın müthiş özelliği yayında

Instagram kamerasına eklenen Superzoom, Boomerang’ın hemen yanında yer alıyor. Açıldığı zaman seçilen alana kademe kademe zoom yapan video özelliği, bu içeriklere otomatik olarak dramatik müzikler de ekleyebiliyor.

Log.com.tr'nin haberine göre kendinize, çevrenizdeki bir objeye ya da arkadaşınıza yakınlaşmak için kullanılabilen özellik, Vine döneminde popüler olan efekti oldukça kolay hale getiriyor. Oluşturulan bu kısa videoların arkadaşlara gönderilmesine izin veren platform, ayrıca hikayelere atılmasına da imkan tanıyor. En çok hikayeler içerisinde kullanılacağını düşündüğümüz yakınlaştırma efekti, oldukça komik sonuçlar çıkartacak gibi duruyor. Bu noktada her şey kişilerin yaratıcılığına kalırken, şirket gençleri mutlu etmeyi iyi biliyor.

Popüler sosyal medya platformu bu yeni video özelliğine ek olarak cadılar bayramına özel filtre ve yüz çıkartmaları da getiriyor. Kişilere kullanmaları için birçok ürkütücü filtre ve çıkartma hazırlayan şirket, cadılar bayramı ruhunu sanala aktarıyor. Bu iki yeniliğin hem iOS hem de Android tarafında kullanıma çıktığını belirtmekte fayda var. Merak edenler için özellikler Türkiye’de de kullanılabiliyor.