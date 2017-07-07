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Instagram'dan şık değişiklik!

İnstagram'ın hikayeler özelliği, bugüne dek sadece mesajla yanıtlanabiliyordu. Artık özel olarak fotoğraf ve video da gönderilebilecek

07 Temmuz 2017 Cuma 11:16
Instagram'dan şık değişiklik!

Fotoğraf ve videolar çekip üzerine efektler ekleyerek geçici süre göndermeyi sağlayan Hikayeler özelliği, bugüne dek sadece mesajla yanıtlanabiliyordu. Artık özel olarak fotoğraf ve video da gönderilebilecek.

Instagram'ın Facebook, WhatsApp, Facebook gibi Snapchat'ten kopyaladığı Hikayeler özelliği, geçici olarak fotoğraf ve video gönderileri yapmayı sağlıyor. Dilendiği taktirde profil gönderisi olarak kayıt edilebilen Hikayeler, özellikle Instagram'da popüler olmayı başardı.

Artık yanıtlarda fotoğraf ve video kullanmanın yanı sıra, özel bir yapışkan da emrinizde olacak. Orijinal hikayeyi içeren bu yapışkan yeniden boyutlandırılabilecek ve ekranda istenen noktaya konumlandırılabilecek.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALANLAR DİKKAT!

Gönderilen yanıtlar, diğer direkt mesajlar gibi kişilerin gelen kutusunda görülecek ve görüntülendikten sonra kaybolacak. Hikayenizden bir ekran görüntüsü alınırsa, fotoğraf ya da videoyla yanıt gelirse, orijinal hikayeyi gönderen kişiye de bir bildirim gidecek.

Fotoğraf ve videoyla yanıt özelliği iOS ve Android için Instagram'ın 10.28 sürümüyle kullanılabiliyor.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 11:16
  1. android
  2. ios
  3. İnstagram
  4. hikaye özelliği
  5. İnternet Haberleri
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