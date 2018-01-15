Instagram paylaşımları lüks konutlara ilgiyi artırıyor

PAZARLAMADA YENİ ALAN

Sosyal medya fenomenlerinin ve ünlü isimlerin satın almaya teşvik edici paylaşımları ile oluşan bu pazar, gayrimenkul sektörüne de yaramaya başladı. İnternetin ulaştığı boyut tüketicilerin satın alma davranışlarını değiştirmesine neden oluyor. Günümüzde artık milyonlarca insan satın almak istediği ürünlere sosyal medyadan bakarak karar veriyor. Sosyal medya fenomenlerinin ve tanınmış ünlü isimlerin yaptığı paylaşımlar takipçilerin dikkatini çekiyor ve satın almadaki tercihlerini etkiliyor. Birçok farklı sektörün kendine yer bulduğu bu pazar giyim, yemek, teknoloji, sağlık derken gayrimenkul sektörüne de yaramaya başladı.

TERCİHLE ETKİLİYOR

Özellikle son bir yılda sosyal medyanın gayrimenkul alanında satışlara olumlu etki etiğini belirten Gayrimenkul Danışmanı Gamze Özlü, Instagram’da paylaşılan ünlü isimlerin ve sosyal medya fenomenlerinin lüks konutlardaki fotoğraflarının yurtdışında ilgi uyandırdığını ve bu yönde talepler oluşmaya başladığını söyledi.

Günde 150 milyondan fazla resim ve videonun paylaşıldığı Instagram’ın günümüzde her sektör için büyük bir pazar olduğunu belirten Gamze Özlü, sosyal medyanın insanların ev alma tercihlerini dahi etkileyecek güce ulaştığını ifade ederek bu durumun gayrimenkul sektörünü de hareketlendirdiğini vurguladı.