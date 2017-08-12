İnstagram kullanıcılarına müjde!

İnstagram’ın canlı yayın özelliği yapılan güncellemelerle birlikte sürekli gelişmeye devam ediyor. İnstagram’ın canlı yayınlarda insanların birbirlerini yayına ekleyebilme ve bölünmüş ekranda birlikte canlı yayın yapabilme özelliğinin test aşamasında olduğu duyuruldu.

İnstagram’ın test aşamasında olan bu yeni özelliği çoklu canlı yayın olarak belirtiliyor. Bu sayede İnstagram’ın yenilik kazanan canlı yayın özelliğiyle, kullanıcıların yapılan canlı yayınlara dışarıdan katılabilme olanağı bulunuyor. İnstagram’ın geliştirilen yeni özelliğiyle birlikte canlı yayın yapmaya başladığınızda, bir arkadaşınızı yayınınıza davet edip canlı yayını birlikte gerçekleştirebileceksiniz. Eğer karşı taraf da bu daveti kabul ederse, direkt olarak canlı yayınınız ikiye bölünecek birlikte canlı yayın yapma fırsatı elde edebileceksiniz.

Canlı yayını izlemek isteyen diğer kullanıcılar ise ikiye bölünmüş ekranda farklı iki canlı yayını bir ekranda izleme imkanı elde edebiliyor. Öncelikle, canlı yayın yapan bir kullanıcı yakın arkadaşına yayınına katılması için davetiye gönderiyor.

Arkadaşı gönderilen davetiyeyi kabul ederse o kişinin cihazı da canlı yayına açılıyor. Uygulamada ise ekran ikiye bölünerek iki taraflı ve farklı cihazlarla gerçekleşen ortak canlı yayın işlemi başlamış oluyor.

Konuklarınızın ne zaman canlı yayınınızdan ayrılmasına karar verebilir veya bu kararı konuğa bırakılabilirsiniz. Konuğunuzun derhal canlı yayından çıkmasını istediğiniz bir durum ortaya çıkarsa, "Atın" butonuna basmanız yeterli olmaktadır.