Instagram iPhone kullanıcılarına verdiği sözü tuttu

Instagram iPhone 7 ve iPhone 7 Plus piyasaya sürüldüğünde bu cihazların diğer cihazlara göre daha fazla renk paletine sahip olacağını söylemiş, yeni bir güncelleme ile bunu sağlayacakları sözünü vermişti. Sonunda dünyaca ünlü fotoğraf paylaşım sitesi sözünü tuttu.

Instagram iPhone kullanıcılarına verdiği sözü tuttu
Eklenme: 07 Ocak 2017, 10:46
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Apple'ın yeni telefonları iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ilk çıktığında Instagram, renk paletlerinin bu cihazlarda daha fazla olacağı sözünü vermişti. Yüksek çözünürlüklü kamerası ile dikkatleri çeken cihazlar için sosyal medya devi geniş renk paketleri yayınlayacağını söylemişti.

Instagram'ın kurucularından olan Mike Krieger, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kullanıcılarının cihazlarının geniş renk paletinden artık daha verimli şekilde yararlanabileceğini duyurdu. Krieger söz konusu gelişmeyi Twitter hesabından duyururken, geniş renk paketi desteğinin çoktan geldiğini ve kullanıcıların renk paletlerini kullanabileceklerini söyledi. Böylelikle Instagram verdiği sözü tutmuş oldu.






(Yeni Şafak)
 
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