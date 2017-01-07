Instagram iPhone kullanıcılarına verdiği sözü tuttu

Apple'ın yeni telefonları iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ilk çıktığında Instagram, renk paletlerinin bu cihazlarda daha fazla olacağı sözünü vermişti. Yüksek çözünürlüklü kamerası ile dikkatleri çeken cihazlar için sosyal medya devi geniş renk paketleri yayınlayacağını söylemişti.
Instagram'ın kurucularından olan Mike Krieger, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kullanıcılarının cihazlarının geniş renk paletinden artık daha verimli şekilde yararlanabileceğini duyurdu. Krieger söz konusu gelişmeyi Twitter hesabından duyururken, geniş renk paketi desteğinin çoktan geldiğini ve kullanıcıların renk paletlerini kullanabileceklerini söyledi. Böylelikle Instagram verdiği sözü tutmuş oldu.
(Yeni Şafak)