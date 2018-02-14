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Instagram hesabı açan ilk Körfez lider Sani oldu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar Ulusal Spor Günü'nde Instagram hesabı açarak Körfez ülkeleri liderleri arasında bir ilk oldu.

14 Şubat 2018 Çarşamba 08:12
Instagram hesabı açan ilk Körfez lider Sani oldu

Al Sani, Katar Ulusal Spor Günü dolayısıyla bir grup gençle Doha caddelerinde bisikletle tur attığı fotoğrafı hesabından paylaştı.

Instagram'a yeni katılan Katar Emiri, hesabı açmasının ardından kısa sürede 54 binden fazla kullanıcı tarafından takip edildi. Paylaşımı da 36 bin beğeni aldı.

Ayrıca Temim, Instagram hesabı açan ilk Körfez lideri oldu.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 08:12
  1. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani
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