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İnsansız otoparkla ihracat rekoru kırılıyor

Türkiye'deki KOBİ'lerin başarı öykülerine her gün bir yenisi ekleniyor.

11 Temmuz 2017 Salı 10:01
İnsansız otoparkla ihracat rekoru kırılıyor

Parkolay, geliştirdiği insansız otomatik otoparkını onlarca ülkeye ihraç etmeye başladı. Patron Ağrikli, “Yurtdışında büyük ilgi görüyoruz” dedi

Türkiye'deki KOBİ'lerin başarı öykülerine her gün bir yenisi ekleniyor. Özellikle katma değeri yüksek ürünlerde fark yaratmaya başlayan şirketler, küresel pazarlarda öne çıkıyor. Bu firmalardan biri olan Parkolay, yakın zamana kadar ithal edilen insansız otomatik otopark sistemlerinde çarkı tersine çevirdi. Alman firmaların tekelinde olan teknolojinin yerli versiyonunu üreten şirket, hem ithalat tekelini kırdı hem de onlarca ülkeye ihracata başladı. İnsansız ve yapay zeka unsurları ile çalışan otoparklarda bir aracı park etmek veya çıkarmak 45 ila 90 saniye sürüyor.

ÜÇ VARDİYA ÇALIŞIYOR

Yalova'da kendi Ar-Ge güçleriyle yüzde 100 yerli üretim yaptıklarını söyleyen şirketin kurucusu Müştak Ağrikli, "İnovatif buluşlarımızla dünyada da çok yoğun bir ilgi gördük" dedi. Ağrikli, faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri verdi: "İzmir'in 280 araçlık, Manisa'nın ise 560 araçlık Manisa tam otomatik otoparkları hayata geçirdik. İran'ın en büyük otomatik otopark işi olan 515 araçlık Farhang, 40 araçlık Madrid Longoria ve 75 araçlık Madrid GranVia projelerine başlandı. Fabrikamız halen üç vardiya çalışıyor. Yatırımlarımız devam ediyor. Bu yılın kapasitesini doldurduk. Avustralya'dan aldığımız siparişleri teslim etmeye başladık. En keyiflisi, şimdiye kadar ithalatçı olduğumuz Almanya'dan sipariş almak. Bu yıl teslim edilmek üzere beş ayrı projeden iş aldık."

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

İnsansız otomatik otopark, küçük alanlardan en yüksek verimi alabilmek için uygulanan bir sistem. Bu sistemde sürücü aracını otoparkın giriş katındaki odalara bırakıyor ve biletini alıyor. Bu aşamadan sonra her şey otomatik olarak gerçekleşiyor. Araç, bir platform üzerinde tamamen otomatik olarak taşınarak uygun kata park ediliyor. Araştırmalara göre uygun bir park yeri arayan sürücülerin trafik sıkışıklığının yüzde 30'una neden oluyor. Sürücü geri geldiğinde ödeme yaparak en fazla 90 saniyede, üstelik aracını çıkış yönüne döndürülmüş olarak teslim alıyor.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 10:01
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  • Hasan Hüseyin CÖMERT. Hasan Hüseyin CÖMERT. 25 dk önce
    Tavşanlı Belediyesinin dikkatine. Memlekette araç park edecek yer bulmak büyük sorun. Yöneticilerimize duyurulur.
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