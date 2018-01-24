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İnsanları yüzüstü Cehennem'e sürükleyen şey

Hiç bir kimse Cehenneme gitmek istemez. Ancak, günahlardan da gerektiği kadar çoğu kez. İşte, bazılarının hafif gördüğü, ancak insanı cehenneme sürükleyen o şey...

24 Ocak 2018 Çarşamba 21:03
İnsanları yüzüstü Cehennem'e sürükleyen şey

Bir gün Resûl-i Ekrem devesinin üzerinde, arkadaşları da O’nun önünde gidiyorlardı.

Muâz bin Cebel (r.a.):

“–Ey Allâh’ın Elçisi! Siz’i rahatsız etmeyeceksem, yanınıza yaklaşmama izin verir misiniz?” diye sordu.

Peygamber Efendimiz, izin verince Muâz (r.a.):

“–Canım Sana fedâ olsun, yâ Resûlallâh! Cenâb-ı Mevlâ’dan niyâzım, bizim emânetimizi Sen’den önce almasıdır. Allah göstermesin ama, Sen bizden önce vefât edersen, Sen’den sonra hangi ibâdetleri yapalım?” diye sordu.

Hazret-i Peygamber, bu soruya cevap vermedi. Bunun üzerine Muâz (r.a.) :

“–Allah yolunda cihât mı edelim?” diye sordu.

CİHATTAN DAHA HAYIRLI AMEL

Peygamber Efendimiz:

“–Allah yolunda cihât güzel şeydir; ama insanlar için bundan daha hayırlısı vardır.”buyurdu.

“–Yani oruç tutmak, zekât vermek mi?”

“–Oruç tutmak, zekât vermek de güzeldir.”

Muâz (r.a.) bu minvâl üzere insanoğlunun yaptığı bütün iyilikleri sayıp döktü. Resûl-i Ekrem, her defasında:

“–İnsanlar için bundan daha hayırlısı vardır.” buyuruyordu.

Hazret-i Muâz (r.a.):

“–Anam-babam Sana kurban olsun, insanlar için bunlardan daha hayırlı olan nedir?” diye sorunca Peygamber Efendimiz ağzını gösterdi ve:

“–Hayır konuşmayacaksa susmak.” buyurdu.

Muâz (r.a.):

“–Konuştuklarımızdan dolayı hesaba mı çekileceğiz?” diye sordu.

İNSANLARI YÜZÜSTÜ CEHENNEME SÜRÜKLEYEN ŞEY

Bunun üzerine Resûlullah, Muâz’ın (r.a.) dizine hafifçe vurarak ona şunları söyledi:

“–Allah hayrını versin ey Muâz! İnsanları yüzüstü Cehenneme sürükleyen, dillerinin söylediğinden başka nedir ki? Kim Allâh’a ve Âhiret gününe inanıyorsa, ya hayırlı söz söylesin veya sussun, zararlı söz söylemesin! Sizler hayırlı söz söyleyerek kazançlı çıkınız; zararlı söz söylemeyerek rahat ve huzûra kavuşunuz.” (Hâkim, IV, 319/7774)

Dolayısıyla mü’min, söylemiş olduğu sözlerin ilâhî kameralar tarafından dâimâ kaydedildiğini aslâ unutmamalıdır.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Hak Dostlarının Örnek Ahlakından

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 21:03
  1. cehennem
  2. dilin afetleri
  3. hayırlı söz
  4. zararlı söz
  5. dili muhafaza etmek
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