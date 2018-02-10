Suriye'de Beşşar Esed rejiminin sivil katliamına sahne olan Doğu Guta'da, bir sivil savunma yetkilisinin, can veren annesini bulduğu an ve yakarışları görüntülere yansıdı.

Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'ın abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesinde dün hava ve kara saldırılarında 75 sivili öldürüldü.

Saldırılar sırasında arama kurtarma faaliyetlerini yürüten Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) 104. Şube amiri Samir Selim, annesinin yaşadığı evin bulunduğu sokağa bomba düşmesiyle bölgeye intikal etti.

Selim, yıkılan evleri ve sivil kayıplarını belgelendirmek amacıyla video kaydı yaparken annesinin enkaz altında sıkışmış cansız bedenine rastladı.

Sivil Savunma'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, telsizle yardım isteyen Selim'in şunları söylediği duyuldu:

"Anne lütfen kusura bakma! Ebu Fehid, Amir, gelin ne olur annem enkaz altında ! Kriko getirin. Annemi çıkaramıyorum! Hasbünallah! Ben insanları kurtarıyorum seni kurtaramıyorum anne. Hasbünallah ! Allah'ın rahmeti üzerine olsun annem. Rabbim seni bize şefaatci eylesin. Allah Beşşar'dan ve çocuklarından bunun intikamını alsın. Bu kadın 80 yaşında! Ne silahlı, ne de terörist. Yarabbi, Yarabbi güçsüzüz. Allah'ım bizleri muzaffer eyle. İnsanları kurtarıyorum seni kurtaramıyorum anne!"

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.

Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaklaşık 400 bin nüfuslu Doğu Guta'ya son 43 günde, Esed rejimi ve zaman zaman Rus savaş uçaklarının da katıldığı saldırılarda en 524 sivil öldü, yaklaşık 2 bin sivil yaralandı.