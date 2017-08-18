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İnsanlar akın ediyor, oteller doldu... 21 Ağustos'taki tarihi güneş tutulmasına kilitlendiler

21 Ağustos’ta Amerika’da gerçekleşecek güneş tutulması olayı, 1918 yılından bu yana ilk tutulma olacak. Halk, 21 Ağustos'ta yaşanması beklenen güneş tutulmasını heyecanla bekliyor.

18 Ağustos 2017 Cuma 20:51
İnsanlar akın ediyor, oteller doldu... 21 Ağustos'taki tarihi güneş tutulmasına kilitlendiler

21 Ağustos’ta Amerika’da gerçekleşecek güneş tutulması olayı, 1918 yılından bu yana ilk tutulma olacak. Tutulmanın yerel saatle 10.15’te, Oregon eyaletinin Newport kentinden başlayacağı ve 3 dakika kadar süreceği açıklandı.

İnsanlar akın ediyor, oteller doldu

ABD, Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) güneş tutulması ile ilgili açıklamasının ardından, dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar ABD'ye geliyor. Tutulmanın en net izlenebileceği bölgelerde oteller ve pansiyonlar dolarken, konaklama fiyatları ciddi şekilde arttı.

Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Missouri, Illinois, Tennessee ve North Carolina'da otel ve pansiyonların dolması nedeniyle, pek çok kişinin şehirde çadır kuracağı tahmin ediliyor. Güneş tutulması günü parklarda halka ücretsiz güneş gözlükleri de dağıtılacak.

"Kendi gözlerimle görebileceğim en harika şey"

Redlands Üniversitesi'nde görevli Fizik ve Astronomi Profesörü Tyler Nordgren, The Guardian'a yaptığı açıklamada, "Tüm hayatımı bir astronom olarak gökyüzünü inceleyerek geçirdim. Samanyolu galaksisine, yıldızlara, meteor yağmurlarına baktım. Ama bu; kendi gözlerimle görebileceğim en harika şey," sözleriyle güneş tutulmasını yorumladı.

Tutulma sırasında hava gündüz vakti neredeyse tamamen kararacak. 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 20:51
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