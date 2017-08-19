Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İnsani yardımlarda dünyanın en cömert ülkesi

Küresel İnsani Yardım Raporu’na göre, 2016’da 6 milyar dolar insani yardım yapan Türkiye, 5 kıtada 50’den fazla ülkeye el uzatıyor. Türkiye, dünya genelinde milli gelirine oranla yaptığı insani yardımlarla ‘‘en cömert ülke” konumunda bulunuyor.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 22:28
İnsani yardımlarda dünyanın en cömert ülkesi

Türkiye, dünya genelinde geri kalmış ülkelere ve özellikle mültecilere yaptığı yardımlarla milli gelirine oranla en fazla insani yardım yapan ülke konumunda bulunuyor.

19 Ağustos “Dünya İnsani Yardım Günü” dolayısıyla derlediği bilgilere göre, insani yardımlarda dünyanın en cömert ülkesi Türkiye. Türkiye ve Türk yardım kuruluşları, maddi yardımlar dışında Somaliden Suriyeye, Bangladeşten Ugandaya kadar uzanan geniş coğrafyalarda gıda, sağlık, eğitim gibi birçok alanda insani yardımlar yapıyor.

Bağımsız bir kuruluş olan Gelişim Girişimi tarafından haziran ayında yayımlanan en son Küresel İnsani Yardım Raporu da Türkiyenin yardımlarda ne kadar cömert olduğunu ortaya koyuyor.

EN CÖMERT ÜLKE

Raporlara göre, Türkiye 2016 yılında 6 milyar dolar insani yardım yaparak, 6,3 milyar dolar yardımda bulunan ABDden sonra miktar bazında ikinci sırada bulunuyor. Ancak milli gelire kıyasla Türkiye, yardım alanında diğer tüm ülkelerin üzerinde bulunuyor. Geçen yıl gayri safi milli geliri 857 milyar dolar olan Türkiye 6 milyar dolar, 18,7 trilyon dolar olan ABD ise 6,3 milyar dolar yardım yaptı.

Türkiyenin 2015te insani yardıma aktardığı tutar 3,2 milyar dolar olmuştu. 2016 yılında ise bu rakam yüzde 115 artarak 6 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlara göre Türkiye milli gelirinin yüzde 0,75ini insani yardımlara harcıyor. Böylece, Türkiye 2016daki insani yardımın yaklaşık 5te 1’inden fazlasını tek başına kendisi yapıyor.

Türkiye, 2013, 2014, 2015 yıllarındaki Küresel İnsani Yardım Raporunda da en çok insani yardım yapan üçüncü ülke olmuş, 2016daki raporda ise ikinci sırada yer almıştı.

SIĞINMACILARA KUCAK AÇIYOR

Türkiye, sığınmacılara ev sahipliğinde de lider konumda. Türkiye, resmi rakamlara göre, 2,9 milyon sığınmacı ağırlıyor ve en çok sığınmacı bulunan ülke konumunda yer alıyor.

Pakistan 1,4 milyon mülteciye ev sahipliği yaparken, Lübnan 1 milyon ile üçüncü sırada bulunuyor. İran, 980 bin kişiyi barındırıyor, Etiyopya ise 790 bin kişiye ev sahipliği yapıyor.

AA

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 22:28
  1. insani yardım
  2. en cömert ülke
  3. dünyanın en cömert ülkesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başörtüsünü zorla çıkarttıran polise rekor ceza
    1. Başörtüsünü zorla çıkarttıran polise..
    2. Yanık hastalarına umut... Kan ve kök..
    3. İnsani yardımlarda dünyanın en cömert..
    4. Udumbara çiçeği nedir? Gerçek ortaya..
    5. Kontrolden çıkan TIR yol kenarındaki..
    6. Hiç düşündünüz mü? Öldüğümüzde..
    7. Başbakan Konyaspor için devreye girecek
    8. Son dakika: Eylem hazırlığı yapan 2..
    9. Diyarbakır'da patlama!
    10. Bakanlıktan yerli otomobil açıklaması!
    11. Minik Alperen'i ölüme götüren 9 ihmal!
    12. Bu da ByLock dolandırıcısı
    13. Yanlış otobüsün önüne atladı!
    14. Çöp kamyonu patladı: Yaralılar var
    15. Kamera karşısına geçen teröristlerden..
    16. Medeniyetiniz batsın... 106 yaşındaki..
    17. Gerçek sevginin kanıtı nedir?
    18. Erdoğan görür görmez otobüsten indi
    19. Irkçı vekile büyük şok! Restorandan..
    20. Kan donduran olay: Tarla kavgası..
    Erdoğan'dan Almanya'daki Türk vatandaşlarına çağrı! 'Sakın oy vermeyin'
    Erdoğan'dan Almanya'daki Türk vatandaşlarına çağrı! 'Sakın oy vermeyin'
    Hamallık yapıyordu! Lotodan para kazandı… Lüks arabalar, villalar, çeteler derken… Böyle bitti!
    Hamallık yapıyordu! Lotodan para kazandı… Lüks arabalar, villalar, çeteler derken… Böyle bitti!
    Dünya bu kızı konuşuyor! Gittiği her yerde terör saldırısı oluyor
    Dünya bu kızı konuşuyor! Gittiği her yerde terör saldırısı oluyor
    Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!
    Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!