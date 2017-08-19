İnsani yardımlarda dünyanın en cömert ülkesi

Türkiye, dünya genelinde geri kalmış ülkelere ve özellikle mültecilere yaptığı yardımlarla milli gelirine oranla en fazla insani yardım yapan ülke konumunda bulunuyor.

19 Ağustos “Dünya İnsani Yardım Günü” dolayısıyla derlediği bilgilere göre, insani yardımlarda dünyanın en cömert ülkesi Türkiye. Türkiye ve Türk yardım kuruluşları, maddi yardımlar dışında Somali’den Suriye’ye, Bangladeş’ten Uganda’ya kadar uzanan geniş coğrafyalarda gıda, sağlık, eğitim gibi birçok alanda insani yardımlar yapıyor.

Bağımsız bir kuruluş olan Gelişim Girişimi tarafından haziran ayında yayımlanan en son Küresel İnsani Yardım Raporu da Türkiye’nin yardımlarda ne kadar cömert olduğunu ortaya koyuyor.

EN CÖMERT ÜLKE

Raporlara göre, Türkiye 2016 yılında 6 milyar dolar insani yardım yaparak, 6,3 milyar dolar yardımda bulunan ABD’den sonra miktar bazında ikinci sırada bulunuyor. Ancak milli gelire kıyasla Türkiye, yardım alanında diğer tüm ülkelerin üzerinde bulunuyor. Geçen yıl gayri safi milli geliri 857 milyar dolar olan Türkiye 6 milyar dolar, 18,7 trilyon dolar olan ABD ise 6,3 milyar dolar yardım yaptı.

Türkiye’nin 2015’te insani yardıma aktardığı tutar 3,2 milyar dolar olmuştu. 2016 yılında ise bu rakam yüzde 115 artarak 6 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlara göre Türkiye milli gelirinin yüzde 0,75’ini insani yardımlara harcıyor. Böylece, Türkiye 2016’daki insani yardımın yaklaşık 5’te 1’inden fazlasını tek başına kendisi yapıyor.

Türkiye, 2013, 2014, 2015 yıllarındaki Küresel İnsani Yardım Raporunda da en çok insani yardım yapan üçüncü ülke olmuş, 2016’daki raporda ise ikinci sırada yer almıştı.

SIĞINMACILARA KUCAK AÇIYOR

Türkiye, sığınmacılara ev sahipliğinde de lider konumda. Türkiye, resmi rakamlara göre, 2,9 milyon sığınmacı ağırlıyor ve en çok sığınmacı bulunan ülke konumunda yer alıyor.

Pakistan 1,4 milyon mülteciye ev sahipliği yaparken, Lübnan 1 milyon ile üçüncü sırada bulunuyor. İran, 980 bin kişiyi barındırıyor, Etiyopya ise 790 bin kişiye ev sahipliği yapıyor.

AA