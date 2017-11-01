‘İnsani finans’ için dev zirve

İstanbul, ‘faizsiz finans’ konusunda dev bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirvede ‘insani finans’ kavramı da ilk kez uluslararası vitrine taşınacak. 16-17 Kasım tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek ‘Küresel Katılım Finans Zirvesi’ (Global Participation Finance Summit-GPAS İstanbul) insani değerleri ön plana çıkaran yeni paylaşım ekonomisinin ruhuna inananları bir araya getirecek. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) organizasyonunda yapılacak zirveye 50 ülkeden 10 binden fazla ziyaretçi, 10 bin kurumsal katılımcı, 100 girişim sermayesi ve varlık fonunun yanı sıra 70’i yabancı 200’den fazla konuşmacı katılacak. 75 ayrı panelin düzenleneceği zirvenin açılış konuşmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması öngörülen zirvenin kapanışını ise Başbakan Binali Yıldırım yapacak.

Zirve öncesinde İstanbul’da bir grup gazeteciyle bir araya gelen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, faize dayalı mevcut finansal sistemin artık tıkandığını artık insanı ve insani değerleri odağına alan alternatif finansal sistemlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

FAİZ SÖMÜRÜ ARACI

Kuran-ı Kerim, Tevrat ve İncil’in faizi yasakladığını ve Müslümanlar, Yahudiler ile Katolik Hristiyanlar’ın faize karşı olduğunu anlatan Abdurrahman Kaan “Para ve faiz odaklı bir finansal sistem yerine insana, üretime, katma değere dayanan ‘insani finans’ felsefesi, yeni dünyanın içinde bulunduğu kısır döngüyü parçalayarak, kaynakların üretime ve refaha yönelmesinin anahtarı olabilir. GPAS İstanbul da bu ‘insani finans’ söyleminin çıkış noktası olacak” diye konuştu. Bugünün dünyasında faizin sömürü aracı olduğun uda söyleyen Kaan “Reel faizlerin yüzde 12’ye çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Bunun piyasaya yansıması yüzde 18’leri buluyor. Böyle bir ortamda yatırım zor” dedi.

Yeni projeler açıklanacak

Abdurrahman Kaan, zirveden çıkacak sonuçları 1 yıl içinde hayata geçirileceğini de söyledi. Kaan, şimdiden girişim sermayesi fonu kurduklarını da belirterek “Gerek katılım bankaları gerekse MÜSİAD olarak zirvedeki amacımız insanların beyninde yeni ufuklar açmak, orayı da projelerle doldurmak. Türkiye Katılım Bankaları Birliği finans tarafını, biz ise üreten tarafı temsil ediyoruz. Biz aslında işin özünde ortaklık var diyoruz” dedi. GPAS Yürütme Kurulu Başkanı ve Letven CEO’su Kamil Kılıç ise vatandaşların finansal okur yazarlık düzeylerini ölçen bir çalışma yaptıklarını söyledi. Kılıç “Üretime yönelik birkaç proje de GPAS İstanbul’da açıklanacak” diye konuştu.