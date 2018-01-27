İnsanda kaç türlü kişilik var?

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Psikoterapi Enstitüsü Derneğinin düzenlemiş olduğu Beyoğlu Psikoterapi Söyleşileri kapsamında gerçekleşen ‘’Zor Kişilikler Nasıl Yönetilmeli’’ başlıklı söyleşisini gerçekleştirdi.

İnsanlarda on iki türde kişilik bulunduğunu ve bazı kişiliklere sahip insanlarla yaşamanın hüner gerektirdiğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan öncelikle sağlıklı ve anti sosyal bireylerin beyin yapılarından söz etti.

Kişilik bozukluklarında, bireyde üç davranış sekteye uğruyor…

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, anti sosyal bireylerde beynin ön bölgesinin zayıf çalışması nedeniyle karar vermede güçlük çektiklerini ancak beyinlerinin arka bölümlerinin çok iyi çalışmasıyla hayal güçlerinin oldukça güçlü olduğunu ifade etti. Kişilik bozukluklarında insanda stresle baş etme, iletişim kurma ve düşünme becerisi temellerinde üç davranışın sekteye uğradığını ve kişilik bozukluklarının anti sosyal bireylerde de görüldüğü gibi frontal bölgenin zarar görmesi ile ortaya çıktığını vurguladı.

‘’Bir insana sağlam demek psikolojide oldukça zordur’’

Paranoya bir akıl hastalığı iken, paranoid ruh halinin bir kişilik bozukluğu olduğunu ve paranoid kişiliğe sahip insanların kinci, alınganlık, kuşkuculuk, güvensizlik gibi özellikler taşıdığını dile getiren Prof. Dr. Nevzat Tarhan ‘’Bir insana sağlam demek psikolojide oldukça zordur’’ dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, paranoid kişiliklerin her şeyi büyüteçle incelediğini ve gerekli, gereksiz bağlantı kurduğunu, bu sebeple istihbaratçıların da genellikle paranoid özelliklere sahip olduğunu belirterek ‘’Olaylar paranoidler için siyah ve beyazdan ibarettir’’ dedi.

Paranoid kişiliklerde güven problemi olduğu için çok sık sadakat testi gerçekleştirdiklerini ancak dürüst olduklarını ve dürüstlüğe çok önem verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Tarhan, bu kişilerin çok az arkadaşları olduğunun altını çizdi. Kişilerin paranoid bozukluktan kurtulmalarının belirsizliğe tolerans gösterme ve güvensizliği affetme ile mümkün olabileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, paranoid kişilerle iletişimde olanlar için beş önemli tavsiyede bulundu. Öncelikle açık ve doğal olunması gerektiğini, dürüst olunması, öfkelenilmemesi ve sözlerden ziyade davranışlara dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

‘’Pasif agresif kişiler saldırganlıklarını sinsi bir şekilde halleder’’

Pasif agresif kişilerde görülen işkolik ve baskıcı özellikleri protestan ahlakı ile bağdaştıran Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu kişilerin obsesif kişilerle ile benzer ve farklı yönleri olduğunu dile getirdi. ‘’Pasif agresif kişiler saldırganlıklarını sinsi bir şekilde halleder’’ diyen Tarhan, egoist pasif agresiflerin yönetmek istediklerini, alçakgönüllü olanlarının ise çok iyi ikinci adam olduğunu belirtti.

Zor kişiliklerin yönlendirilebilmesi için öncelikle karakterlerinin iyi analiz edilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, programın devamında kişilik bozukluklarında görülen olumsuz davranışların nasıl çözüme kavuşturulacaklarına dair katılımcıları bilgilendirdi.

Alan profesyonellerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşinin sonunda Psikoterapi Enstitüsü Derneği Eğitmeni Tahir Özakkaş, Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a plaket takdiminde bulundu.