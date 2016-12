İnsan kaçakçılığı şebekesine operasyon! İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda PKK sempatizanlarını, suç kaydı olan kişileri ve göçmenleri Avrupa'ya kaçırdığı belirlenen şebeke çökertildi. 37 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, sahte tutuklama müzekkereleri düzenlediği ortaya çıkarken, operasyon anı ise polis kamerasına an be an yansıdı.