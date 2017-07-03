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"İnşallah biz uçak gemimizi de yapacağız"​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen, Kınalıada korvetinin denize indirilmesi ve İstanbul fırkateyninin inşa başlangıç törenine katılarak, konuşma yaptı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:44
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:44
  1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  2. İstanbul Tersanesi Komutanlığı
  3. erdoğan
  4. uçak gemisi
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