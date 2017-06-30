İnşaattan düşen işçi yaralandı

Elde edilen bilgiye göre İldem Fatih Mahallesinde bir inşaat alanında gerçekleşen kazada İ.Ç.’nin (42)2. kattan düşerek yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralı İ.Ç. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OYUN OYNARKEN KAFASINA KİREMİT DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

Osman Kavuncu Mahallesinde gerçekleşen kazada çocuğun kafasına kiremit düşerek yaralandı.

Elde edilen bilgiye göre Melikgazi İlçesi Osman Kavuncu Mahallesinde çatı aktarımı sırasında bahçede oyun oynayan Y.Y.(11) ‘in başına kiremit düştü. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.