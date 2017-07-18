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İnşaatta straforlar tutuştu, gökyüzünü dumanlar kapladı

Adana’da 15 katlı bir binanın inşaatında straforların tutuşması sonucu yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen dumanlar 5 kilometre uzaklıktaki kent merkezinden de görüldü.

18 Temmuz 2017 Salı 18:48
İnşaatta straforlar tutuştu, gökyüzünü dumanlar kapladı

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Sepici Mahallesi’nde bulunan 15 katlı bir binanın inşaatında meydana geldi. İnşaata gün içerisinde yüklü miktarda stafor geldi ve girişe yerleştirildi. Straforlardan bazıları henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Yangın, diğer straforlara yayılınca büyüdü.

Haber verilmesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ile CAN-KUR ekipleri ve polis ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri 30 dakikalık müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, straforlar kullanılamaz hale geldi. Strafor yangınının büyüklüğünden dolayı gökyüzüne yükselen dumanlar 5 kilometre uzaklıktaki kent merkezinden de görüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:48
  1. Adana
  2. Yüreğir
  3. Adana Büyükşehir Belediyesi
  4. Yangın
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