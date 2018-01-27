‘İnşaatta KDV tek oranlı olsun’

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, dernek olarak sektörün kurumsallaşması için çalıştıklarını söyledi. Sektörün her yıl katlanarak büyümeye devam ettiğini belirten Yetgin:

“2017’yi 1 milyon 409 bin satışla kapadık, 2018’de hedefimiz 1 milyon 500 bin satış. Dernek olarak geçtiğimiz yıl verilen teşviklerin devam etmesini, sektörün desteklenmesini bekliyoruz. Farklı KDV oranları var sektörde. Tek bir KDV oranı uygulanmasını ve bunun da tabana yayılmasını istiyoruz” dedi.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu ise, 330 bin müteahhidin sektörde faaliyette bulunduğunu belirterek yasal düzenleme gerektiğinin altını çizdi. Tellioğlu, şunları söyledi:

“Sektör karışık. Kentsel dönüşümde istediğimiz yere gelemedik. Problemli inşaatlar var. Acil olarak müteahhitlik yasasının çıkarılması gerekiyor. İnşaat sektörü yorgun, desteklenmesi gerekiyor. Müteahhit sayısının fazlalığından sektörde konut fazlalığı var. Makul kredilerle konut satışının önü açılmalı. Tapuda alıcıdan ve satıcıdan alınan verginin düşürülmesi gerekiyor. Tapu harçları yüzde 1’e düşerse vatandaş da rahatlar. Ayrıca yabancı sermayenin de teşvik edilmesi lazım.”