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İnşaatın filesiz kısmından aşağı düşen işçi öldü

Adana'da bir inşaatın 9'uncu katındaki file bulunmayan kısımdan aşağı düşen işçi hayatını kaybetti.

06 Ocak 2018 Cumartesi 10:44
İnşaatın filesiz kısmından aşağı düşen işçi öldü

Cemalpaşa Mahallesi'ndeki Ordu Caddesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta henüz bugün işbaşı yapan Abdullah (19) isimli kalıpçı, inşaatın 9'uncu katındaki file bulunmayan kısımdan aşağı düştü.

İşçinin düştüğü kısmın, inşaat malzemelerinin vinçle taşınabilmesi için filesiz bırakıldığı bildirildi.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 10:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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