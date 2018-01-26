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İnşaatçılara fırsat fuarı

Büyük çaplı inşaat projelerinde kendine yer arayan uluslararası firmaların beklediği BIG 5 Show Saudi, kapılarını 05-08 Mart 2018 tarihleri arasında 8. kez açacak.

26 Ocak 2018 Cuma 09:46
İnşaatçılara fırsat fuarı

Körfez bölgesini aşarak tüm dünya ticaretinde rol oynaması nedeniyle BIG 5 Show Saudi’ye bu yıl Suudi Arabistan, İtalya, Almanya, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin aralarında olduğu 35 ülke, 39’u Türk katılımcılardan oluşan 415 firma ve 15.000 ziyaretçi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl BIG 5 Show Saudi’de Türk firmalarının gerçekleştirmiş olduğu 3500’ü aşkın birebir görüşme ise Türk firmalarının global adımları açısından önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Cidde’de gerçekleştirilecek olan fuarın Türkiye temsilciliğini üstlenen Expotim & Ladin Grubu İcra Kurulu Üyesi Çağatay Erşahin, “BIG 5 Show Saudi Fuarı için, eğer Dubai fuarımızı sıralamanın dışında tutacak olursak, Orta Doğu yapı sektöründe düzenlenen en geniş katılımlı ve en büyük fuar diyebiliriz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 09:46
  1. BIG 5 Show Saudi
  2. Suudi Arabistan
  3. İtalya
  4. Almanya
  5. Çin
  6. BAE
  7. Birleşik Arap Emirlikleri
  8. Expotim & Ladin
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