İnşaat ön planda olacak

2012 yılında Katar’a olan ihracat yüzde 37 artarak 257 milyon dolar; 2013 yılında yüzde 5 azalarak 244 milyon dolar oldu. 2014 yılında da ihracat yüzde 41 artışla 344 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2015 yılında ise ticaret hacmi 785 milyon dolara yükseldi. 2016 yılında Katar’a olan ihracat yüzde 4 artarak 439 milyon doları, dış ticaret hacmi 710 milyon doları buldu. 2017 sonu itibari ile bu rakamın 1 milyar 100 milyonu bulduğu ifade ediliyor.

PASTADAN PAY ALMA YARIŞI

Katar’da yabancı yatırımcı için potansiyel arz eden en önemli sektör müteahhitlik. Ülkede önümüzdeki yıllar için planlanan 200 kadar yatırım projelerinin toplam tutarı yaklaşık 200 milyar dolar düzeyinde. Bunun yüzde 43’ünün altyapıya, geriye kalan bölümünün de sağlık ve eğitim sektörleri için kullanılacağı açıklandı. Sektörde Türkiye’nin en önemli rakipleri İtalya, Almanya, İngiltere ve Çin. Pazarın küçük olması ve inşaat sektöründe yoğunluklu olması rekabeti beraberinde getiriyor. Dünyanın en zengin ülkelerinden Katar, 200 milyar dolarlık 200 proje ile ön plana çıkıyor. Türkiye’nin önde gelen taahhüt şirketleri devlet tarafından açılan ihaleleri bir bir takip ediyor. Şu aşamada 2022 FIFA Dünya Kupası için yapılacak 140 milyar dolarlık stat ve otel yatırımları mercek altında.