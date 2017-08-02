İnşaat malzemeleri taşıyan TIR takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 04.45 sıralarında Konya - Afyonkarahisar karayolunun 70. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar’dan Konya istikametine seyir halinde olan Ferhat Özçelik idaresindeki 01 AHG 88 plakalı inşaat malzemesi yüklü tır, Ilgın Şeker Fabrikası yakınlarında bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, sürücü Ferhat Özçelik ve araçta bulunan Metin Ç’yi sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede sürücü Ferhat Özçelik’in hayatını kaybettiğini tespit edildi. Yaralı Metin Ç. ise ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Metin Ç’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.