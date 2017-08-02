Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İnşaat malzemeleri taşıyan TIR takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Ilgın ilçesinde inşaat malzemeleri yüklü tırın takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:20
İnşaat malzemeleri taşıyan TIR takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 04.45 sıralarında Konya - Afyonkarahisar karayolunun 70. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar’dan Konya istikametine seyir halinde olan Ferhat Özçelik idaresindeki 01 AHG 88 plakalı inşaat malzemesi yüklü tır, Ilgın Şeker Fabrikası yakınlarında bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, sürücü Ferhat Özçelik ve araçta bulunan Metin Ç’yi sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede sürücü Ferhat Özçelik’in hayatını kaybettiğini tespit edildi. Yaralı Metin Ç. ise ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Metin Ç’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:20
  1. Konya
  2. Afyon
  3. Tanır
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Takımla vedalaştı! Beşiktaş'a gidiyor...
    1. Takımla vedalaştı! Beşiktaş'a gidiyor...
    2. Dernekler aracılığıyla terör örgütü..
    3. Dünyanın gözü Endonezya'da! Ölümcül..
    4. Beşiktaş'ta 3 futbolcu elde kaldı
    5. 61 yaşında çocuk katili oldu
    6. Tekirdağ'da korkunç görüntü! Bu hale..
    7. Kurbanlıklar satışa çıktı!
    8. Balta sürprizi! TFF 1. Lig'e...
    9. Sinop'ta otomobil ikiye bölündü
    10. Afganistan'da uluslararası askeri..
    11. Bankalar zirveyi gördü!
    12. Mersin'de müşterilerinin kalbinden..
    13. Galatasaray'da yılın bombası Luis Nani
    14. O belediye başkanından teröristlere..
    15. Flaş iddia! Fikret Orman, Yıldırım..
    16. Park Bahçe Müdürlüğü çalışmaları sürüyor
    17. Yolcu otobüsünde kaçak sigara ele..
    18. İhracatta fındık dışındaki ürünlerde..
    19. Göztepespor'da 8 ayrılık birden!
    20. TIR'dan 19 bin paket kaça sigara..
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Akar'ın ardından Erdoğan'dan flaş talep!
    Akar'ın ardından Erdoğan'dan flaş talep!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Fatih Terim'in işsizlik maaşı dudak uçuklattı
    Fatih Terim'in işsizlik maaşı dudak uçuklattı