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İnşaat malzemeleri dış satışı 16 milyar doların üzerine çıktı

Türkiye’nin inşaat malzemeleri ihracatı 2017’nin 11 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 yükselerek 16,34 milyar dolara ulaştı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 13:16
İnşaat malzemeleri dış satışı 16 milyar doların üzerine çıktı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (Türkiye İMSAD) açıkladığı Ocak 2018 Sektör Raporu’na göre, 2016’da 15,24 milyar dolar ihracat gerçekleştiren inşaat malzemeleri sektörü, geçen yılın 11 ayında bu rakamı yüzde 7,3’lük artışla 16,34 milyar dolara yükseltti. İnşaat malzemeleri ihracatı, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,6 artarak 1 milyar 613 milyon dolar oldu. Böylece Kasım’da geçen yılın en yüksek aylık ihracatı gerçekleşti. Pazarlarda kademeli iyileşmenin ihracat üzerindeki olumlu etkisi giderek daha çok hissedilmeye başlandı.

Kasım 2017’de inşaat malzemesi ortalama sanayi üretimi önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 arttı. Böylece Kasım’da yılın en yüksek üçüncü aylık üretim artışı gerçekleşti. Ocak-kasım dönemi üretimi önceki yılın yüzde 5,6 üzerinde gerçekleşti. Kasım ayında inşaat malzemeleri alt sektörlerindeki sanayi üretiminde artış eğilimi ağırlık kazandı. 26 alt sektörden 21’inde üretim 2016’ya göre göre artarken, sadece 5 alt sektörde gerileme yaşandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 13:16
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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