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İnşaat maliyet bedelleri açıklandı

Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, meskenler açısından 56 lira ile 2 bin 569 lira arasında değişecek.

18 Ağustos 2017 Cuma 09:31
İnşaat maliyet bedelleri açıklandı

Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan emlak Vergi?si? Kanunu Genel Tebli?ği?, Resmi gazete'de yayımlandı.

Tebliğle emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.

Buna göre, mesken binaları açısından lüks inşaatlar için metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin asgari ve azami sınırları bin 172 lira ile 2 bin 568,98 lira, birinci sınıf inşaatlar için 494,60 lira ile bin 717,96 lira, ikinci sınıf inşaatlar için 348,42 lira ile bin 163,95 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için 117,69 lira ile 792,74 lira, basit inşaatlar için 56 lira ile 357,52 lira arasında tespit edildi.

Tebliğle kullanım amacı farklı olan diğer binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 09:31
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