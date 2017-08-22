Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İnşaat işçisinin vücuduna saplanan demir çıkarıldı

İzmit'te, çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen Sinan Yıldız'ın sırtından girip başından çıkan demir çubuk, hastanede yapılan operasyonla çıkarıldı. Sinan Yıldız yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

22 Ağustos 2017 Salı 14:39
İnşaat işçisinin vücuduna saplanan demir çıkarıldı

Dün, İzmit Veliahmet Mahallesi'nde çalıştığı inşaatın üçüncü katından demir çubukların üzerine düşen Sinan Yıldız'ın sırtından giren demir çubuk başından çıktı. İtfaiye ekibi demir çubuğu keserken, Sinan Yıldız vücuduna saplanan demir çubukla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne buradan da Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sinan Yıldız'ın vücuduna giren demir çubuk başarılı bir ameliyatla çıkarıldı. Sağ gözünde hasar oluşan Sinan Yıldız'ın göz ameliyatı olacağı belirtildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yıldız' tedaviye olumlu cevap verdiği, sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 14:39
  1. inşaat işçisi
  2. demir saplandı
  3. samsun
  4. ameliyat
  5. son durum
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayvalık-Altınoluk BADO Seferleri Başlıyor
    1. Ayvalık-Altınoluk BADO Seferleri..
    2. Trabzonspor'a Burak müjdesi!
    3. Arabasının camını kapatmak isterken..
    4. Adana'da dolmuş ile motosiklet..
    5. Avustralya'da beyaz koala heyecanı!
    6. Aydın’da imam kaza yaptı cenaze ortada..
    7. Kazada ölen genç futbolcu 2 ay önce..
    8. Zonguldak'taki darbe girişimi davası..
    9. AK Partili vekilden 'Ahmet Şan' tepkisi!
    10. Tokat'ta 6 gündür haber yok! Telefonda..
    11. Tokat'ta halk midibüsü sulama kanalına..
    12. Kastamonu için kuvvetli yağmur uyarısı
    13. Hac'da yeni uygulamalar hayata geçirildi
    14. Altının kilogramı 145 bin 900 liraya..
    15. İstanbul Eminönü'nden 5'e alıp..
    16. Fransız Bakan Collomb: Türkiye ile çok..
    17. Rusya'dan S-400 açıklaması! Anlaşma..
    18. İşte tarım havzalarında desteklenecek..
    19. Fenerbahçeli yöneticiler Milan kulüp..
    20. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr...
    Bordo Berelilerde 'Aksakallı' depremi!
    Bordo Berelilerde 'Aksakallı' depremi!
    ABD vurmaya başladı!
    ABD vurmaya başladı!
    Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
    Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
    Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...
    Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...