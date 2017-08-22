İnşaat işçisinin vücuduna saplanan demir çıkarıldı

Dün, İzmit Veliahmet Mahallesi'nde çalıştığı inşaatın üçüncü katından demir çubukların üzerine düşen Sinan Yıldız'ın sırtından giren demir çubuk başından çıktı. İtfaiye ekibi demir çubuğu keserken, Sinan Yıldız vücuduna saplanan demir çubukla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne buradan da Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sinan Yıldız'ın vücuduna giren demir çubuk başarılı bir ameliyatla çıkarıldı. Sağ gözünde hasar oluşan Sinan Yıldız'ın göz ameliyatı olacağı belirtildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yıldız' tedaviye olumlu cevap verdiği, sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi.