İnşaat işçileri öyle bir şaka yaptı ki!

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4 inşaat işçisinin inşaatta hazırladıkları şut atma şakası, sosyal medyada izleyenleri kahkahaya boğdu. İşte o anlar...
28 Temmuz 2017 Cuma 16:15
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 16:15
inşaat
işçi
şaka
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