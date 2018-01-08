Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İnşaat işçileri 8’inci kattan yere çakıldı!

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iskele üzerinde binanın 8’inci katında çalışan inşaat işçileri, iskelenin halatı kopunca yere çakıldı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 16:40
İnşaat işçileri 8’inci kattan yere çakıldı!

Olay, Kahta ilçe merkezi Yavuz Selim Mahallesi Filistin Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki 8 katlı binanın en üst katında dış cephe çalışması yapan inşaat işçileri iskele üzerinde çalışırken iskelenin halatı koptu. İnşaat işçileri 8’inci kattan aşağı düştü. Olayı gören diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralı işçilerden Serdal Pala (41) hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralı Yakup Çevik’in (30) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 16:40
  1. Adıyaman
  2. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülkeye girişleri yasaklanmıştı...
    1. Ülkeye girişleri yasaklanmıştı...
    2. İngiltere'de şok! İstifa etti...
    3. Ahmak borazanın fiyasko Kudüs resitali!
    4. İran'dan son dakika açıklaması:..
    5. AK Parti'den Bahçeli'ye ittifak cevabı
    6. Balistik füze ile saldıracaklardı.....
    7. Edremit Körfezi'nde 3.5 şiddetinde..
    8. Papa'dan Erdoğan'a cevap geldi!
    9. Reuters duyurdu... Dünya çapında..
    10. Hazar denizi için düğmeye basıldı...
    11. Fransa'ya gitmek istiyorlar... Her..
    12. Çorum'da otomobil dere yatağına..
    13. Devlet Bahçeli'nin 2019 kararı CHP'yi..
    14. Ruhani'den özeleştiri: Halkın sesini..
    15. Kastamonu'da kaçak kazı operasyonu: 6..
    16. İngiltere'den Kudüs açıklaması
    17. PKK'lı terörist 'askerlik yaparken'..
    18. Şentop sinyali verdi: ABD'ye karşı..
    19. Flaş taşeron işçi açıklaması: Onların..
    20. Trump'ın ofisinde yangın
    Semra Özal'dan şoke eden açıklama: İçki de içerdim, namaz da kılardım
    Semra Özal'dan şoke eden açıklama: İçki de içerdim, namaz da kılardım
    Erdoğan anlaştı! Tam 5 bin 700 ton...
    Erdoğan anlaştı! Tam 5 bin 700 ton...
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...