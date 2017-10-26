Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan “İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile geliştirilmiş olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı’nın 2018 yılı Ocak ayında başlayacak olan üçüncü 12 aylık dönemi için başvurular açıldı.

Programın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

02 Ocak 2018 tarihinde faaliyete başlanacak programın bitiş tarihi 31 Aralık 2018 tarihidir. Ocak ayında başlayacak proje dönemi için şirket başvuruları 31 Ekim 2017 tarihine kadar devam edecektir. Ayrıca bu yıldan itibaren, proje başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde alınmasına karar verilmiştir. Başvuru sahibi firmaların, başvurdukları döneme bağlı olarak Nisan, Temmuz, Ekim ya da Ocak aylarında projeye başlamaları ve 12 ay süresince programı sürdürmeleri mümkün olacaktır.