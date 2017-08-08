İnönü’de orman yangını
Eskişehir’in İnönü ilçesinde meydana gelen orman yangınında 300 metrekarelik ormanlık alan büyük zarar gördü.08 Ağustos 2017 Salı 21:47
Alınan bilgiye göre, İnönü ilçesinde bağlı Dereyalak mahallesinde bulunan ormanlık alanda henüz belirnemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dereyalak Barajına yakın bölgede başlayan yangın, İnönü Belediyesi’ne bağlı ekiplerin yanı sıra mahalle sakinlerinin traktörleri ile kısa sürede kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 300 metrekarelik alan yangında zarar gördü. Yangınla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.