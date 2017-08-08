İnönü’de orman yangını

Alınan bilgiye göre, İnönü ilçesinde bağlı Dereyalak mahallesinde bulunan ormanlık alanda henüz belirnemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dereyalak Barajına yakın bölgede başlayan yangın, İnönü Belediyesi’ne bağlı ekiplerin yanı sıra mahalle sakinlerinin traktörleri ile kısa sürede kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 300 metrekarelik alan yangında zarar gördü. Yangınla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.