İnönü'de Karabuğday çiftçilere umut oldu

Bu yıl Eskişehir'in İnönü ilçesi Oklubalı Mahallesi'nde İlçe Tarım ilçe Müdürlüğü tarafından ilk defa ekilen 'Karabuğday' bitkisinden umut veren verim alındı.

Bölgede başlayan hasat dönemi ile ekilen tarlalardan dekara 150 kilogram verim alındığı gözlemlendi.

İlçe Tarım Müdür Vekili Sami Yasin Uysal, konu hakkında yaptığı açıklamalarda, "Karabuğday bitkisi son yıllarda talebi hızla artan besin değeri yüksek bitki çeşidi. Denedik ve gördük ki bu toprak koşullarında alternatif ekimler yapılarak çiftçilerimiz daha fazla gelir elde edebilir. Yeniliklere açık olmak gerek" ifadelerini kullandı.