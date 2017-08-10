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İnönü’de bayram temizliği devam ediyor

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un Kurban Bayramı öncesi mahallelerde başlattığı bayram temizliği seferberliği iki mahalle ile devam ediyor.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:30
İnönü’de bayram temizliği devam ediyor

Dereyalak mahallesi ile başlanan bayram temizliği, İnönü ilçesi Aşağı Kuzfındık ve Yukarı kuzfındık mahallelerinde sürüyor. Başkan Bozkurt, bayram öncesi başlatılan temizlik seferberliğinde Dereyalak, Aşağı Kuzfındık ve Yukarı Kuzfındık Mahallerinde temizlik çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, “Ekiplerimiz 16 mahallemizin üçünde camilerimizin temizliğini tamamladı. Mahallelerimizdeki park, sosyal tesis ve ortak kullanım alanlarının da temizleniyor. Mahallelerimizdeki cadde ve sokakların bozulan yerleri onarıldı ve süpürge aracımız ile temizlendi. Bir taraftan yabani otlar biçilirken diğer taraftan da haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapılarak mahallelerimiz tertemiz hale getirildi” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:30
  1. Bozkurt
  2. Kurban Bayramı
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