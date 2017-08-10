Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İnönü Stadı’nın sökülen direkleri yenilenecek

Yeni stadındaki eksikliklerden dolayı Süper Lig’deki ilk hafta maçını İnönü Stadı’nda oynayacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’da şimdide eski stadı maça kadar hazır hale getirme telaşı başladı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 22:22
İnönü Stadı’nın sökülen direkleri yenilenecek

Geçen sezon TFF 1. Lig’de oynadığı ve Süper Lig’i garantilediği maçın ardından sarı-siyahlı taraftarların hatıra amaçlı olarak kale direklerini ve koltuklarını aldıklarını emektar stadın bir çok eksiğinin bulunduğu belirtildi.

TFF 1. Lig’de geçen sezon Boluspor maçının ardından yaşanan sevinç görüntüleri ilginç kareleri de beraberinde getirmişti.

Son kez bir futbol müsabakasına ev sahipliği yaptığı düşünülen İnönü Stadı’ndan hatıra almak isteyen taraftarların kimisi tribünden koltuk, kimisi ise kale direğini sökerek yanında götürmüştü.

Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin TFF yetkililerinin İnönü Stadı’nda tamamlanmasını istediği eksiklikleri maç gününe kadar yetiştirmek için çalışmalara başladığı belirtildi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 22:22
  1. Malatya
  2. Bolu
  3. TFF
  4. Boluspor
  5. Malatyaspor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Babaları DEAŞ'e katıldı... Onlar mahvoldu...
    1. Babaları DEAŞ'e katıldı... Onlar..
    2. Barcelona: ''Kürdistan''ı destekliyoruz
    3. Kaddafi'nin ardından: Libya neden hala..
    4. Türkmen katliamı kapıda... Sevkiyata..
    5. O dava sürüyor... 27 kişiye idam..
    6. Pilotsuz uçaklar için tarih verildi
    7. O kentte 2 ayda 1040 PKK'lı öldü
    8. Arda Turan tekrar Milli Takımda
    9. Şoke eden saldırı... 20 Askerini daha..
    10. Ordu birliklerine el koydular...
    11. PKK'ya istihbarat verirken görüntülendi
    12. Bağcılar'da kapalı yüzme havuzlarında..
    13. Başkan Hasan Can Esnaf Ziyaretlerine..
    14. Trump'dan savaş açıklaması
    15. Trump'tan yeni Kuzey Kore açıklaması!
    16. Çapa Bilim Koleji'nden üstün başarı
    17. ABD'den o bölge için korkunç açıklama
    18. Hainler Ömer Halisdemir'e dil uzatamaz
    19. Trabzonspor’a 3 kere gitti geldi… En..
    20. "Yargı cemaat saiki ile buraya..
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu
    TSK harekata başlarsa PKK'nın kirli planı 100 yıl daha...
    TSK harekata başlarsa PKK'nın kirli planı 100 yıl daha...
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!