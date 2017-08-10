İnönü Stadı’nın sökülen direkleri yenilenecek

Geçen sezon TFF 1. Lig’de oynadığı ve Süper Lig’i garantilediği maçın ardından sarı-siyahlı taraftarların hatıra amaçlı olarak kale direklerini ve koltuklarını aldıklarını emektar stadın bir çok eksiğinin bulunduğu belirtildi.

TFF 1. Lig’de geçen sezon Boluspor maçının ardından yaşanan sevinç görüntüleri ilginç kareleri de beraberinde getirmişti.

Son kez bir futbol müsabakasına ev sahipliği yaptığı düşünülen İnönü Stadı’ndan hatıra almak isteyen taraftarların kimisi tribünden koltuk, kimisi ise kale direğini sökerek yanında götürmüştü.

Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin TFF yetkililerinin İnönü Stadı’nda tamamlanmasını istediği eksiklikleri maç gününe kadar yetiştirmek için çalışmalara başladığı belirtildi.