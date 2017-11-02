İnönü lafta bıraktı, Erdoğan yapıyor

Dönemin 'milli' şefi İsmet İnönü’nün, 5 Haziran 1964’te ABD Başkanı Lyndon Johnson’dan gelen tehdit dolu mektuba istinaden ''Yeni bir dünya kurulur. Türkiye de o dünyada yerini alır'' dediği iddiası her zaman sol cenah tarafından büyük bir kahramanlık örneği olarak sunulur.

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, bugünkü köşesinde bu konuyu gündemine alarak ''Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de o dünyada yerini alır'' sözlerinin o dönemde lafta kaldığını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise bunu gerçekleştirdiğini yazdı.

İNÖNÜ LAFTA BIRAKTI ERDOĞAN YAPIYOR

Pazarcı ‘İnönü söyledi Erdoğan yapıyor’ başlıklı yazısında o sözün İsmet İnönü tarafından söylenmediğini ancak ona mal edildiğini belirtti.

Pazarcı, o sözlerin dönemin iç politikasında prim yapacak sözler olduğuna dikkat çektiği yazısında ''Hızını alamayan bizim ‘eski tüfek solcular’ işi iyice ileri götürüp, İnönü’nün bu sözleri ünlü Time Dergisi’ne açıklama yaparak söylediğini bile iddia ettiler. Yıllarca bununla idare ettiler. Ama o dergi hiçbir zaman ortaya çıkmadı'' dedi.

SÖZ DOĞRU İCRAAT YANLIŞ

İnönü tarafından söylendiği iddia edilen o sözlerin gerçekte doğru sözler olduğunu vurgulayan Pazarcı, ''Ama hiçbir zaman gerçekleşmedi. Türkiye, yıllar boyunca ABD’nin dümen suyunda ilerlemeye devam etti'' ifadelerini kullandı.

''İnönü’yü allayıp pullamak için kendisine atfedilen o sözleri bugün farklı şekillerde de olsa Erdoğan söylüyor'' diyen Pazarcı, solcular ayak diretse de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözleri sözde bırakmayıp gereğini yerine getirdiğinin altını çizdi.

DEĞİŞİMİN FARKINDA MISINIZ?

Azerbaycan dönüşü uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını aktaran Emin Pazarcı, şunları yazdı;

''2018’de Kafkas İslam Ordusu’nun kuruluşunun 100. Yıldönümünü Azerbaycan’la birlikte kutlayacağımızı söyledi. ABD’yi ve Irak’ı uyarmaktan bahsetti. 'Gelişmelere göre kendi değerlendirmemizi yaparız' ifadesini kullandı. 'Müttefiklik' nutukları atıp, Amerika ile birlikte hareket etmekten söz etmedi. Hatta, 'ABD sözünü tutmadı, biz de Cerablus’a, Rai’ye girdik' dedi. Gerektiği anda gereken operasyonların yapılacağının altını çizdi''

Emin Pazarcı ''Farkında mısınız Türkiye’deki gelişim ve değişimin? Farkında mısınız, bölgede yeni dengelerin kurulduğunun? En önemlisi de görüyor musunuz, vaktiyle kendisini göklere çıkarmak için İnönü’ye atfedilen sözlerin bugünlerde gerçeğe dönüştüğünün?'' şeklinde sorular yöneltip ''Ey kendisini solcu, milli, milliyetçi, ulusalcı, bağımsızlık yanlısı diye nitelendiren baylar ve bayanlar yıllarca sokaklarda bağırıp hayata geçiremediğiniz ‘Bağımsız Türkiye’ gerçeğiyle karşı karşıyasınız artık. Görseniz de görmeseniz de'' diyerek yazısını tamamladı.