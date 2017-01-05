İnönü katakullisi

FARUK ARSLAN / İSTANBUL - Sabri Artam Vakfı’nın tesis ettiği ve Mustafa Sarıgül döneminde Şişli Belediyesi’ne bağışladığı Yaşlılar ve Emekliler Dinlenme Lokali’nin Hayri İnönü tarafından önce ismi ve amacının değiştirildiği, ardından yeni bir hizmetmiş gibi tekrar açılışının yapıldığı ortaya çıktı. Sabri Artam Vakfı ise duruma tepkili.

Yaşlı ve emekli vatandaşların vakit geçirebileceği, birlikte hashiballer yapacağı, çeşitli etkinliklerle ömürlerinin son demlerini aktif şekilde değerlendireceği bir tesis hayaliyle harekete geçen Sabri Artam Vakfı, önemli bir bütçe ayırarak bu konseptteki yapıyı inşa etti. Feriköy semtindeki tesis, 16 Şubat 2000’de Şişli Belediyesi’ne bağışlandı. “Sabri Artam Vakfı Yaşlılar ve Emekliler Dinlenme Lokali” ismi verilen kuruluşun açılış töreni, dönemin Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün katılımıyla yapıldı ve belediyeye teslim süreci tamamlandı.

İNÖNÜ KATAKULLİSİYLE VAKIF İSMİ SİLİNDİ, YENİ AÇILIŞ GİBİ DUYURULDU

Emeklilerin öncelikli mekanları arasında yer alan, Şişli Belediyesi’nin de sıklıkla “hizmet” kategorisinde milletin karşısında böyle bir yerin varlığı ile övündüğü tesis, Hayri İnönü’nün gadrine uğradı. 3 Nisan 2014’te Şişli Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan İnönü’nün iddialara göre gerçekleştirdiği ilk hizmetlerden biri, Yaşlılar ve Emekliler Dinlenme Lokali’ndeki Sabri Artam Vakfı ismini silmek oldu. İnönü, bunun ardından lokalin faaliyetlerine son verdi. Bununla da yetinmeyen İnönü’nün başkanlığındaki CHP’li Şişli Belediyesi, söz konusu yapıyı katakulliyle “Feriköy Sosyal Tesisi” yaptı. Belediye, tesisin yeni bir hizmetmiş gibi bir de açılışını yaptı ve tüm Şişli’yi, Hayri İnönü’nün fotoğrafının da yer aldığı “Feriköy Sosyal Tesisimiz hizmete açıldı” anonslu bilboard afişleriyle donattı.

ARTAM: BUNLARIN YENİ HİZMET ÜRETME KABİLİYETLERİ YOK

Sabri Artam Vakfı tarafından yapılıp Şişli Belediyesi’ne tahsis edilen Yaşlılar ve Emekliler Dinlenme Lokali’nin amacı dışında kullanılmasıyla alakalı gazetemize konuşan Sabri Artam Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Atila Artam, duruma tepki gösterdi. “İhtiyarlar, emekliler için yaptığımız bir vakıf hizmetinden vazgeçip, vakfımızın ismini de silerek onu sosyal tesise çevirmek Şişli Belediyesi’ne yakışmadı.” diyen Atila Artam, “Ne kadar değerli hizmetti oysa, emeklilerimiz, ihtiyarlarımızın buluşup vakit geçireceği bir yerdi burası. Bunların bütün marifeti yapılmış eserleri tekrar badana boya yapıp yeni hizmetmiş gibi sunmaktır zaten. Yeni hizmet üretme kabiliyetleri yok çünkü.” şeklinde konuştu.

“İNANCI VEE HASSASİYETİ OLAN YAPMAZDI”

Türkiye’nin dört bir yanında Sabri Artam Vakfı olarak eserler inşa ettiklerini belirten Artam, “Bir vakıf eserini böyle bir oldu-bittiyle ortadan kaldırmak, üstüne üstlük yeni hizmetmiş gibi siyasi propagandalarına alet etmek vakıfçının şevkini kırıyor. Küstürüyorlar, soğutuyorlar bizi ne yazık ki. Böyle bir hizmet için vakit ve nakit ayırmış, günlerce oranın tesisi için emek harcayıp inşa ederek belediyenin hizmetine sunmuş olan vakfımıza inancı ve hassasiyeti olan bunu yapmazdı, yapamazdı.” ifadelerini kullandı.