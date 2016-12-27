İnme (Felç) nedir?
İnme beyine kan akımını sağlayan damarlardan birinin aniden tıkanması sonucu oluşur. Bu rahatsızlık, dünyada kalp hastalıkları ve kanserden sonra gelen en önemli ölüm nedenlerinden bir tanesidir.
İnme'nin çeşitleri nelerdir?
İnme, iskemik ve hemorajik olmak üzere 2'ye ayrılır.
İskemik (kan azlığına bağlı) inme: Beyinin kan damarlarının tıkanması sonucu oluşur.
Hemorajik inme: Beyinin içindeki damarların yırtılması sonucu oluşur.
İnme'nin nedenleri nelerdir?
- Yüksek tansiyon
- Yaşlılık
- Şeker hastalığı (Diyabet)
- Kalp hastalıkları
- Sigara ve alkol
- Yüksek kolestrol
İnme'den nasıl korunulur?
- Yüksek tansiyon ve diyabet hastasıysanız mutlaka önlem alın
- Günde 3-3.5 litre su için
- Sağlıklı beslenin
- Düzenli egzersişz yapın
- Düzenli olarak doktor kontrolüne gidin
- İlaçlarınızı düzenli olarak kullanın