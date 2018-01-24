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İninde yakalanan teröristin ibretlik görüntüleri!
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de saklandığı ininde yakalanan teröristin işte o ibretlik görüntüleri....
24 Ocak 2018 Çarşamba 17:51
Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 17:51
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afrin harekatı
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