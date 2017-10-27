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İngiltere'nin parası 2054'e kadar rehin kalabilir

Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Stubb, ''İngiltere'nin sahip olduğu bankadaki yatırımları 2054 yılına kadar geri ödenemeyecek." dedi.

27 Ekim 2017 Cuma 18:22
İngiltere'nin parası 2054'e kadar rehin kalabilir

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Başkan Yardımcısı Alexander Stubb, Birleşik Krallık’ın yüzde 16,1 hisse payına sahip olduğu EIB'deki yatırımlarının 2054 yılına kadar geri ödenemeyeceğini bildirdi.

BBC Radio 4’e konuşan Stubb, Lordlar Kamarası kayıtlarına göre, Birleşik Krallık’ın EIB'de olan yaklaşık 3,1 milyar sterlin seviyesindeki yatırımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Stubb, Birleşik Krallık’ın yüzde 16,1 hisse payına sahip olduğu EIB'deki yatırımlarının 2054 yılına kadar geri ödenemeyeceğini belirterek, "Masadaki tüm taraflar, içerideki 3,1 milyar sterlinin ödenmesi konusunda mutabık. Bu ödeme nakit olarak yapılacak. Bu uzun bir süre alabilir. 2054’e kadar... Çünkü bu verilen kredilerin amorti edildiği zaman..." ifadelerini kullandı. 

''GÜLÜNÇ HADİSELERDEN BİRİ'' 

Eski Finlandiya Başbakanı ve Maliye Bakanı da olan Stubb, "Kalbim Britanyalı gibi çarpıyor. Bir Britanyalı ile evliyim. Çocuklarımın çifte vatandaşlığı var. Bence modern tarih içerisinde Brexit gördüğümüz en gülünç hadiselerden biri..." şeklinde konuştu.

Birleşik Krallık’ın Brexit sürecini en olumlu şekilde sürdürmesi için katkı sunacağını ifade eden Stubb, "Acıyı azaltmak için gücümün el verdiğince her şeyi yapacağım. Fakat ekonomik gerçekler bize Brexit’in hiçbir kazananı olmadığını gösteriyor. Bunu ilerleyen yıllarda göreceğiz." dedi.

Lordlar Kamarası kayıtlarına göre, Birleşik Krallık’ın EIB'de yaklaşık 3,1 milyar sterlin seviyesinde yatırımı bulunuyor. Uzmanlar, hisse payı gelirleri ve rezervler, mevduatlar da dikkate alındığında Birleşik Krallık’ın toplam alacağının 8,9 milyar sterline ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 18:22
  1. EIB
  2. BRETİX
  3. Birleşik Krallık
  4. MERKEZ BANKASI
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