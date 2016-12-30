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İngiltere'nin maskesini düşürecek soru!

Türkiye ve Rusya'nın girişimleri sonucu Suriye genelinde ilan edilen ateşkes kapsamında bölgede silahlar susarken, İngiltere'nin süreci tepkisiz bir şekilde seyrettiği görüldü. Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği de İngiltere'nin pasif tutumuna yönelik olarak Twitter'dan 'sizce neden tepki yok?' anketi başlattı. Cevap seçenekleri ise dikkati çekti.

İngiltere'nin maskesini düşürecek soru!
Eklenme: 30 Aralık 2016, 18:52
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Suriye'deki iç savaş kapsamında binlerce sivil hayatını kaybederken, Türkiye ve Rusya'nın yoğun girişimleri sonucu bölgede ateşkes ilan edildi. İlk olarak geçtiğimiz haftalarda Halep'i kapsayan koridorun açılmasını sağlayan Türkiye, 30 Aralık 00.00 için Suriye'de ateşkes ilan edilmesini kapsayan anlaşmaya imza attı. Rusya ve İran'ın da katılımıyla sağlanan ateşkese karşı Avrupa ülkelerinden ise hamle gelmemesi dikkati çekti. Bu kapsamda dikkatleri en çok çeken ülke İngiltere oldu. 

Son günlerde yaşananlar kapsamında ilan edilen ateşkese sessiz kalan İngiltere için dikkatleri çeken bir soru gündeme geldi. Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı üzerinden başlatılan anket çalışmasındaki soru ve şıklar mevcut tabloyu gözler önüne serdi.

Rus Büyükelçilik, "Türkiye-Rusya-İran'ın Suriye'deki ateşkesi sağlamada önemli rollerine Birleşik Krallık'tan tepki yok. Sizce neden?" sorusuna "a-kıskançlık","b-herkes tatilde","c-inanamıyorlar" şıklarıyla yanıt arıyor. 

 

 
Etiketlertürkiyesuriye
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ASI

kraliyet sarayi su durumda gözyasi selleri altinda kalmistir kralicenin donu bile toparlamaya yetmiyecektir o gözyaslarini,vah krallik vah.

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