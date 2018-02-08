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İngiltere'nin Libya büyükelçisi belli oldu

İngiltere, Trablus Büyükelçisi olarak Frank Baker'ın atandığını bildirdi.

08 Şubat 2018 Perşembe 18:39
İngiltere'nin Libya büyükelçisi belli oldu

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Frank Baker, İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi olarak atandı." denildi.

Baker'ın görevine bu ay içerisinde başlayacağının belirtildiği açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un da yeni görevlendirmeye ilişkin şu ifadelerine yer verildi:

"İngiltere, Libya'ya istikrar getirmek için uluslararası ortakları ile Libya Hükümeti'ne yardımcı olmak üzere diplomatik çalışmaların ilk sıralarında yer alıyor. İdare edilmeyen bölgeler ile şiddet, kontrole tabi tutulmazsa, yasa dışı göç ve terörizmle ilgili zorluklar artar. Bu sorunlar, Libya halkı kadar İngiltere'deki halkı da ilgilendiriyor."

Baker'ın Irak ve Kuveyt'te de büyükelçi olarak İngiltere'ye hizmet ettiğini hatırlatan Johnson, "Libya'nın siyasi çözüme kavuşması ve hakettiği daha güvenli bir gelecekte ilerlemesine yardımcı olmak için kendisiyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığında 1981'de göreve başlayan Frank Baker, 1993-1996 yıllarında İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinde "birinci müsteşar" olarak görev yapmıştı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 18:39
  1. İngiltere Dışişleri Bakanlığı
  2. İngiltere
  3. Frank Baker
  4. İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi

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  • abdoabdo49 dk önce
    abd yıkıyor england yapıyor. england iyi para kazanıyor bu işten. abd ve england iyi paslaşıyorlar. eee uyanık olmayanın malını uyanıklar yer.
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