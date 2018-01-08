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İngiltere'nin Kuzey İrlanda bakanı istifa etti

Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Bakan Brokenshire, sağlık sorunu sebebiyle görevinden ayrıldı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 16:00
İngiltere'nin Kuzey İrlanda bakanı istifa etti

İngiltere'nin Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Bakanı James  Brokenshire, görevinden istifa etti. Kuzey İrlanda Bakanlığından yapılan açıklamada Brokenshire'ın, sağlık sorunu sebebiyle görevinden ayrıldığı belirtildi. İngiliz basını, 50 yaşındaki Brokenshire'ın yakın zamanda akciğer ameliyatı geçirmesinin beklendiğini yazdı.

Bu arada Başbakan Theresa May'in bugün kabinede değişikliğe gitmesi  bekleniyor.

Ada basını, başta Eğitim Bakanı Justine Greening olmak üzere birçok  bakanın yerinden olacağını ancak Maliye Bakanı Philip Hammond, Dışişleri Bakanı  Boris Johnson, İçişleri Bakanı Amber Rudd ile Brexit Bakanı David Davis’in  görevlerini sürdürmeye devam edeceğini ileri sürdü.

Savunma Bakanı Michael Fallon ile Başbakan Yardımcısı Damian Green,  geçen yılın sonuna doğru bir ay arayla istifalarını vermişti. Kabineyi sarsan bir  olay da Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel’in, İsrailli yetkililerle  yaptığı izinsiz görüşmelerin ortaya çıkmasının ardından istifa etmek zorunda  kalmasıyla yaşanmıştı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 16:00
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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