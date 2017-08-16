İngiltere'nin başkenti Londra'da patlama
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Southend Havalimanı yakınlarında bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:52
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Southend Havalimanı kuzeyinde bulunan bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildirken bir görgü tanığı patlama sesinin geldiğini söyledi.
Havaalanının üstü dumanlarla kaplanırken uçuşların aksamadan devam ettiği açıklandı.