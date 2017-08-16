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İngiltere'den Türkiye itirafı

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Türkiye'nin İngiltere için vazgeçilmez bir ortak olduğunu söyledi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 08:52
İngiltere'den Türkiye itirafı

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu akşam Türkiye'ye gelecek Duncan'ın ziyaretinin 17 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi.

"İNGİLTERE TÜRKİYE'NİN YANINDA"

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Türkiye'ninİngiltere için vazgeçilmez bir ortak olduğunu belirterek, "Geçen yıl darbe girişimiyle Türk demokrasisine korkunç bir şekilde hakarette bulunulmasını bir kez daha kınıyorum. Türkiye artık vatandaşlarına ve dünyaya herşeyin normale döndüğünü göstermelidir. Yakın bir dostu olarak İngiltere, demokrasiyi koruma çabalarında Türkiye'yi desteklemeye hazır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE 5. ZİYARETİMİ YAPACAĞIM"

ziyareti öncesi Duncan'ın şu ifadelerine yer verildi: "Türkiye'ye 5. resmi ziyaretimi yapacak olmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. Türkiye, İngiltere için vazgeçilmez bir ortak. Güvenlik, ticaret ve bilim alanlarındaki iş birliğimiz her iki ülkeye de büyük fayda sağlamaktadır. Geçen yıl darbe girişimiyle Türk demokrasisine korkunç bir şekilde hakarette bulunulmasını bir kez daha kınıyorum. Türkiye artık vatandaşlarına ve dünyaya herşeyin normale döndüğünü göstermelidir. Yakın bir dostu olarak İngiltere, demokrasiyi koruma çabalarında Türkiye'yi desteklemeye hazır."

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 08:52
  1. İngiltere
  2. Alan Duncan
  3. İngiltere Dışişleri Bakanlığı
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