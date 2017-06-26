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İngiltere'den skandal karar... O cani serbest bırakıldı!

İngiltere'nin Newcastle kentinde kaldırımdaki Müslümanların arasına aracıyla dalan kadın şoför, kefaletle serbest bırakıldı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 22:24
İngiltere'den skandal karar... O cani serbest bırakıldı!

LONDRA

İngiltere'nin Newcastle kentinde kaldırımdaki Müslümanların arasına aracıyla dalan kadın şoför, kefaletle serbest bırakıldı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Newcastle bölgesinin emniyetini sağlayan Northumbria polisinden yapılan açıklamada, devam eden soruşturma çerçevesinde 42 yaşındaki araç sürücüsünün kefaletle şartlı serbest bırakıldığı bildirildi.

Polis, olayda yaralanan 6 kişiden 4'ünün tedavisine hastanede devam edildiğini belirtti.

Dün sabah Westgate Spor Merkezi'nde Ramazan Bayramı vesilesiyle düzenlenen etkinlikten ailesiyle birlikte ayrılan 42 yaşındaki bir kadın şoförün aracını parktan çıkarırken kontrolünü kaybederek çevredekilere çarptığı ifade edilmişti.

Şoförün bayramlaşmaya gelenlerden olduğu ve sürücünün ailesinin de olay anında araçta bulunduğu belirtilmişti. Polis olayın terör bağlantılı olmadığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 22:24
  1. İngiltere
  2. Ramazan Bayramı
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