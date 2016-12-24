İngiltere’den skandal FETÖ kararı

FETÖ soruşturması kapsamında mal varlıklarına el konulan Akın İpek'le ilgili İngiltere'den tartışmalı bir karar çıktı. İpek'in şirketlerini yöneten heyet, FETÖ'cü işadamına ait İngiltere'deki mal varlıklarını da almak için İngiliz makamlarına başvuru yaptı.
Akın İpek'in 2014'ün Mart ayında İngiltere'de kurulmuş Koza Ltd. adlı yan şirketin başkanlığından uzaklaştırılması ve şirketin elindeki 60 milyon sterlinlik hissedar sermayesinin kullanımında söz hakkının elinden alınması istenmişti.
İngiliz mahkemesinin bu isteği reddettiği öğrenildi.
Kraliçe'nin hizmetindeki Reuters Haber Ajansı, kendilerine gelen mahkeme belgelerine göre hâkimin Türk heyetinin Britanya'daki varlıklar üzerinde söz sahibi olmadığına karar verdiğini yazarken, 60 milyon sterlinin Hanson adlı varlık yönetim şirketi tarafından yönetilen hesaplara aktarılmasının ve böylece Koza Ltd. şirketinin daha yüksek bir getiri sağlamasının mümkün olduğuna da hükmetti.