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İngiltere'den Rusya'ya 'Esed'i korumayı bırak' mesajı

Johnson, Esed rejiminin Suriye'de kimyasal silah kullandığının doğrulanmasının ardından, Rusya'ya müttefiklerini korumayı bırakması çağrısında bulundu.

27 Ekim 2017 Cuma 13:52
İngiltere'den Rusya'ya 'Esed'i korumayı bırak' mesajı

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) oluşturduğu ortak soruşturma misyonunun (JIM) Han Şeyhun katliamından Esed rejimini sorumlu tutan raporunu BMGK'ya sunmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. 

Raporun sonucunun net olduğunu belirten Johnson, "Britanya, bu korkunç savaş kuralları ihlalini kınıyor ve Esed rejiminin hesap vermesi için uluslararası toplumu bir arada olmaya çağırıyor." dedi.

Johnson, şunları söyledi:

"2013 yılında Rusya, Suriye'nin tüm kimyasal silahlarını bıraktığından emin olacağının sözünü verdi. O zamandan bu yana araştırmacılar, Esed rejiminin dört ayrı saldırıda zehirli gaz kullandığını tespit ettiler. Rusya defalarca Han Şeyhun saldırısının gerçeklerine ulaşma çabalarını bozmaya çalıştı."

Rusya'nın Esed'i korumak üzere 9 defa veto hakkını kullandığına ve rejimin zehirli gaz saldırılarına dair hesap vermesini 3 defa engellediğine dikkati çeken Johnson, "Bu tür davranış sadece, kimyasal silahların kullanımına karşı olan küresel fikir birliğini zayıflatır. Rusya'ya, nefret dolu müttefiklerini örtbas etmeyi bırakması ve kimyasal silahların bir daha kullanılmamasını güvence altına alma yönündeki taahhüdünü koruması çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 13:52
  1. BM
  2. Boris Johnson
  3. JIM
  4. kimyasal silah
  5. Sarin gazı
  6. Suriye
  7. Anadolu Ajansı
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