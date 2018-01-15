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İngiltere'den Rus jetlerine karşı gözlem uçuşu

İngiliz jetleri, Rusya Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının İngiltere'nin hava sahasına yaklaşması üzerine gözlem uçuşu yaptı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:35
İngiltere'den Rus jetlerine karşı gözlem uçuşu

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiliz hava sahasına yaklaşan "Tupolev TU 160" tipi iki Rus bombardıman uçağını gözlemlemek amacıyla Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait Tayfun tipi iki jetin havalandığı kaydedildi.

Açıklamada, bugün yerel saatle 09.00'da İskoçya'daki Lossiemouth hava üslerinden kalkan İngiliz jetlerinin, İskoçya'nın kuzeyi ile Kuzey Denizi üzerinde uçuş yaptığı ve Rus jetlerinin kuzeydoğu yönünde ilerlemesiyle gözlem uçuşuna son verdiği belirtildi.

İngiltere'nin daha önce de defalarca hava sahasına yaklaşan Rus savaş  uçakları için havalandığı görülmüştü. Rusya'ya ait savaş uçaklarının  İngiltere'nin hava sahasına yakın uçması üzerine Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait  jetler devreye girmişti. Geçen ay da İngiliz Kraliyet Donanmasına ait bir savaş  gemisi ile helikopter, İngiltere kara sularına yaklaştığı tespit edilen Rus savaş  gemisine, bölgeden uzaklaşana kadar eşlik etmişti.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 16:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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