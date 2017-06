İngiltere’den özgürlüğünü alan ülkelerin haritası

Büyük Britanya İmparatorluğu tarihte güneşin üzerine batmadığı ülke olarak tanımlanmıştır. Bu bir yüceltme ifadesi midir yoksa imparatorluğun zulmünün güneşin doğduğu sınırlardan battığı sınırlara kadar uzandığını gösteren bir suçlama mıdır?



Günümüzde dünya nüfusunun yarısına yakını İngilizce konuşur. Ana dili İngilizce olmayan onlarca ülkede yeni doğan çocukların muhtemelen ilk duydukları kelimeler ve kavramlar İngilizcedir.

Çocuklar ilköğretim eğitimlerini İngilizce alacaklar, İngiliz kültür kodlarına uygun bir eğitimden geçerek büyüyecekler, hayallerini süsleyen kahramanların da çoğu İngiliz olacaktır. Shakespeare, Ben Johnson, Thomes More, Henry VIII, Florance Nightingale, Thomas Cromwell ve daha pek çok isim.



British Broadcasting Company (BBC) günümüzde tam anlamıyla bir medya devidir. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde ofisleri bulunan British Council dünyada İngilizce eğitime öncülük yapmaktadır. Dünyada bir milyardan fazla insan İngilizce öğrenmeye çalışmaktadır. Hiçbir ülkede kaleme alınmış kayda değer bir eser yoktur ki İngilizce tercümesi derhal yapılıp İngiltere’nin kütüphanesine yerleştirilmesin.



Peki, günümüzde eskiye oranla zayıflamış olan ve yerini ABD’ye bırakmış olan İngiltere’nin sahip olduğu bu gücün kaynağı nedir? Büyük Britanya orduları girdiği her ülkenin zenginliklerini yağmalamanın yanında bir kültür yağması da yaptı. İktidarını daimi kılmak amacıyla nesiller yetiştirdi ve etkili asimilasyon politikaları devreye soktu. 15. Yüzyılda başlayan sömürgecilik 18. Yüzyılda zirveye ulaştı ve Portekiz, Fransa, İtalya gibi ülkelerin olduğu sömürgeci ülkeler piramidinin zirvesinde İngiltere oturuyordu. İşte İngiltere’nin sömürgeleştirdiği ülkelerin listesi.

Mepanews