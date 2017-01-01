İngiltere'den Ortaköy mesajı: Türkiye ile omuz omuzayız

İstanbul Ortaköy'deki saldırının ardından dünyadan tepkiler sürüyor. İngiltere, İstanbul'daki terör saldırısının ardından Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

İngiltere'den Ortaköy mesajı: Türkiye ile omuz omuzayız
Eklenme: 01 Ocak 2017, 17:38
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İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson "Türk dostlarımızla omuz omuza duruyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Boris Johnson resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "İstanbul'da bir gece kulübüne düzenlenen alçakça terör saldırısının ardından düşüncelerimiz Türkiye ile birliktedir. Türk dostlarımızla omuz omuza duruyoruz." ifadelerini kullandı.



İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının lideri David Lidington da sosyal medya adresinden, "Türkiye'nin seçilmiş hükümetiyle ilgili kim ne düşünürse düşünsün, hiçbir şey İstanbul'da düzenlenen terör saldırısını haklı çıkaramaz." diye yazdı.

 
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hercai

Omuz omuza degil, sizinle kafa kafaya geldik! Teyyare kafa!

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