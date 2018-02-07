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İngiltere’den örnek hareket… PYD'li teröristin cenazesine katılan şahsa…

İngiltere terör ile mücadele kapsamında emsal olabilecek bir girişimde bulundu. Terör örgütü PYD/PKK'ya katılan bir İngiliz vatandaşının, ülkesinde terörle mücadele kanunu kapsamında yargılanacağı bildirildi

07 Şubat 2018 Çarşamba 21:37
İngiltere’den örnek hareket… PYD'li teröristin cenazesine katılan şahsa…

Terör örgütü PYD/PKK'ya katılan İngiliz, ülkesinde terörle mücadele kanunu kapsamında yargılanacak.

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard, terör örgütü PYD/PKK saflarına katılan eski asker Jim Matthews’un terör suçlamasıyla yargılanacağını açıkladı.

Matthews'un, Irak ve Suriye'de "terör eğitimi verilen yerlerde" bulunduğunu belirten polis, İngiltere vatandaşı eski askerin buralarda aldığı eğitimin terör eylemine hazırlıkla ilişkili olduğunu kaydetti.

Terörle mücadele yasası kapsamında yargılanacak Matthews’un, 14 Şubat’ta Londra'da yargıç karşısına çıkarılacağı bildirildi.

Matthews, İngiliz Channel 4 televizyonunda yayımlanan "DEAŞ’la savaşan İngilizler" adlı belgeselde hikayesine yer verilenler arasındaydı.

PKK,  2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da PYD listede yer almıyor. Bununla birlikte İngiliz makamları uzun süredir Suriye'deki silahlı örgütlere katılanların ülkeye döndüklerinde terörle mücadele yasası kapsamında kovuşturulabileceği uyarısını yapıyordu.

Matthews, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PYD/PKK'ya katılan İngilizler arasında terörle mücadele yasası kapsamında yargılanacak ilk isim olacak.

"YGP TERÖR LİSTESİNE ALINSIN" TAVSİYESİ

Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu Henry Jackson Society, geçen ağustos ayında “Unutulan Yabancı Savaşçılar: Suriye'de PKK" başlıklı bir rapor yayımlamıştı.

Raporda, PKK ile PYD/YPG arasındaki ilişkiler ortaya koyulurken, Suriye'de terör örgütü safında çatışmalara katılan yabancılarla ilgili bilgi ve değerlendirmelere de yer verilmişti.

Terör örgütü saflarına katılan 12 ülkeden 60 yabancının profillerine yer verilen raporda, özellikle İngilizce konuşulan ülkelerden gelenlerin yüzde 80’e yakın bir oranı oluşturduğuna dikkat çekilmişti.

Raporda, İngiliz makamları terör örgütü safına yeni katılımları önleyecek tedbirler almaya, katılanları da yakından izlemeye ve gerekli hallerde kovuşturmaya davet edilmişti. Ayrıca terör örgütüne katılan İngilizlerin NATO müttefiki Türkiye ile diplomatik krize yol açabileceği uyarısında bulunulmuş ve İngiliz makamları örgütle arasına mesafe koymaya çağırılmıştı.

Raporda, İngiltere’de 2001’de terör örgütü listesine giren PKK’nın diğer adları arasına YPG’nin de eklenmesi ve böylelikle terör yasasının bu isim altındaki faaliyetlere de uygulanması tavsiye edilmişti.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 21:37
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • LeventTorosluLeventToroslu1 sa önce
    İngiltere hep kazanan ata oynar
  • ........1 sa önce
    Bu piçler denizemi ulaştı yoksa baraj resmimi bu görseldeki.Denize ulaşmış olmaları imkansız Lazkiye gerçi Rusya ve Esed bunlar gibi pezevekler.
  • SedaSeda1 sa önce
    Ingiltere diğer ülkeleri öne itiyor.Kendisi başı çekiyor.sonrada alttan alttan aradan sıyrılıyor.istedigi olmayınca kendisi ni İyi ülke gösterip öne ittiklerine aaa çok ayıp burda yanlış yapınız.diyip örnek olmaya çalışıyor uyanıklar.sanki anlamıyoruz...
  • nn1 sa önce
    hemencik inanmamgüvenim sarsılmış sahidinede güvenmemgüvenim sarsılmış
  • İkraİkra1 sa önce
    Pkk nin pyd,ypg vs isim degisikligi sadece uluslararasi alanda pkk adinin teror orgutu damgasini kamufle etme cabasidir..esege altin semer vursanda esek yine esektir..
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